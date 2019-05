Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo, in un'intervista alla CNBC, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e la Russia possano riuscire a raggiungere un'intesa su Siria e Afghanistan.

Pompeo ha sottolineato la necessità di un'interazione con la Russia in aree i due paesi possono avere interessi comuni. Allo stesso tempo, ha definito la situazione in Venezuela una questione più complessa.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha fatto sapere, in precedenza, che Pompeo si recherà in Russia dal 12 al 14 maggio per discutere di relazioni bilaterali.