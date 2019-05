Zuckerberg dice no allo smembramento di Facebook

In precedenza il New York Times aveva pubblicato un articolo del co-fondatore del social network Chris Hughes, in cui chiedeva di dividere Facebook per la notevole influenza del suo proprietario, in particolare sui sentimenti degli elettori. Inoltre Hughes si era espresso a favore dell'istituzione di un'autorità di vigilanza nel campo tecnologico.

"Quando ho letto quello che ha scritto, ho pensato innanzitutto che la sua proposta non avrebbe facilitato la risoluzione di questi problemi. Penso che se ti preoccupi della democrazia e delle elezioni, ti piacerebbe avere un'azienda come la nostra che possa investire miliardi dollari all'anno nello sviluppo di nuovi mezzi per contrastare le ingerenze nelle elezioni", - ha dichiarato Zuckerberg in un'intervista con France Info.

Allo stesso tempo il proprietario di Facebook ha preso atto della presenza di veri problemi relativi a contenuti dannosi.

"E' reale il problema di contenuti dannosi, così come il modo di trovare un equilibrio tra libertà di espressione e sicurezza, scongiurare interferenze nelle elezioni, proteggere i dati personali", ha detto Zuckerberg.