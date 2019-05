Francia: la ventiseiesima protesta dei gilet gialli (VIDEO)

Questa è la ventiseiesima protesta dei gilet gialli. La manifestazione a Parigi è iniziata intorno alle 13.00. L'azione si svolge sotto gli slogan di sostegno per gli insegnanti, quelli riuniti si oppongono alla riforma dell'istruzione. Finora, nessun incidente è stato registrato nella capitale francese. Secondo BFMTV, il numero di partecipanti all'azione è paragonabile a quello dello scorso sabato, quando circa 1.460 persone sono scese nelle strade della capitale francese, secondo il ministero dell'Interno.

Anche Lione questa volta è diventata una delle città della mobilitazione nazionale. I manifestanti si sono radunati in piazza Bellecour. Secondo quanto riportato dai media, uno dei leader dei "giubbotti gialli" Jerome Rodriguez, che è rimasto ferito ad una delle proteste, prenderà parte alla manifestazione.

Le dimostrazioni si svolgono anche a Strasburgo, Tolosa, Digione, Rouen, Orleans e in altre città francesi.

Sabato scorso, la manifestazione dei gilet gialli è stata la più piccola dall'inizio delle proteste. Secondo il Ministero dell'Interno, 18.900 persone sono uscite per protestare in tutto il paese, di cui 1400 a Parigi.

Le proteste su vasta scala dei gilet gialli sono iniziate in Francia il 17 novembre 2018 con la richiesta di non aumentare le accise sui prezzi del carburante e della benzina. Insoddisfatti della politica sociale delle autorità francesi, i partecipanti alle proteste continuano a scendere in strada in tutto il paese, nonostante le misure adottate dalla dirigenza francese per calmare la situazione. Spesso le proteste sono accompagnate da scontri tra manifestanti e polizia.