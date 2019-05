Sudafrica: il partito al governo ha vinto le elezioni parlamentari

Le elezioni generali, in cui sono stati eletti il ​​parlamento e il governo nazionale guidato dal presidente, si sono tenute mercoledì in Sudafrica. Secondo i dati della commissione elettorale, l'opposizione all'Alleanza democratica ha ottenuto il 20,76% dei voti, il partito di estrema sinistra Fighters for Economic Freedom, 10,79%, e l'Incat Freedom Party il 3,38%.

Le elezioni generali si svolgono in Sud Africa ogni cinque anni. Allo stesso tempo, gli elettori non votano per un candidato specifico, ma per un partito politico. Il partito vincitore nominerà quindi il suo leader come presidente del paese. Oltre all'elezione di un nuovo governo e parlamento, si svolgono anche le elezioni provinciali nel paese.