In Turchia multata Facebook per violazioni nella condivisione delle foto degli utenti

"Dal 13 al 25 settembre 2018, l'accesso alle foto degli utenti di Facebook potrebbe superare il livello dichiarato di riservatezza ed essere accessibile a terzi", si legge nel comunicato dell'authority.

L'ente turco ha notato che era stato inviato un avvertimento ai rappresentanti di Facebook.

"Tuttavia non è stata ricevuta nessuna risposta, pertanto è stata avviata la procedura per l'accertamento della violazione: è stata inflitta un'ammenda di 1 milione di lire turche per non aver preso provvedimenti, così come 550mila lire turche per non aver segnalato le violazioni "- ha riferito il regolatore.

Secondo l'authority, circa 300mila utenti in Turchia potrebbero essere stati colpiti da questa violazione.