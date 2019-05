Nigeria, rilasciati 900 bambini dalle fila della Civilian Joint Task Force

Un totale di 894 bambini, tra cui 106 ragazze, sono stati oggi rilasciati dalle fila della Civilian Joint Task Force (CJTF) a Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, come parte del suo impegno a porre fine e prevenire il reclutamento e l’uso di bambini. La CJTF è una milizia locale che aiuta le forze di sicurezza nigeriane nella lotta contro l’insurrezione nella Nigeria nord-orientale. È stata costituita nel 2013, con l’obiettivo di proteggere le comunità dagli attacchi.

”Ogni impegno per i bambini che si accompagna all’azione è un passo nella giusta direzione per la protezione dei diritti dei bambini e deve essere riconosciuto e incoraggiato”, ha detto Mohamed Fall, Rappresentante dell’UNICEF in Nigeria.

© REUTERS / Emmanuel Braun Nigeria, Boko Haram costringe migliaia di persone a scappare dalle proprie case

“I bambini del nord-est della Nigeria hanno sopportato il peso di questo conflitto. Sono stati usati da gruppi armati in ruoli combattenti e non combattenti e sono stati testimoni di morte, uccisioni e violenza. Questa partecipazione al conflitto ha avuto serie implicazioni per il loro benessere fisico ed emotivo”.

Dal settembre 2017, quando la CJTF ha firmato un piano d’azione che si impegna a mettere in atto misure per porre fine e prevenire il reclutamento e l’uso di bambini, sono stati rilasciati 1.727 bambini e giovani. Da allora, non vi è stato alcun nuovo reclutamento di bambini da parte della CJTF.