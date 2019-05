Aerei d’attacco al suolo russi verranno dotati di intelligenza artificiale

Come riportato dai media con riferimento alla propria fonte nel settore della difesa russa, come parte dell'ulteriore ammodernamento dell'aereo d’attacco al suolo, le versioni più recenti del Su-25SM3 saranno dotate di un nuovo complesso di mira. È completamente automatizzato e di fatto richiede al pilota solo di selezionare un obiettivo sullo schermo: l'intelligenza artificiale farà il resto.

Il sistema di designazione dell'obiettivo con intelligenza artificiale sarà in grado di riconoscere in modo indipendente i bersagli nemici, agganciarli e lanciare i missili guidati. Il nuovo complesso è integrato in un unico sistema di controllo delle truppe, che consente di preparare il percorso ottimale verso il bersaglio e la traiettoria dell'uso delle armi. Anche l'attacco aereo attraverso il sistema di controllo sarà in grado di ricevere informazioni sugli obiettivi da fonti esterne.