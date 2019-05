Giappone presenta il treno più veloce del paese

In Giappone è stato presentato il nuovo treno ad alta velocità Alfa-X per la rete ferroviaria Shinkansen. Il treno potrà raggiungere una velocità di 360 km/h.

Secondo le informazioni diffuse sul proprio sito dal giornale locale Yomiuri si tratterebbe del treno più veloce del paese. Fino a oggi la massima velocità raggiunta dalla rete ferroviaria superveloce Shinkansen era di 320 km/h.

L’azienda ferroviaria JR East ha in programma di far circolare l’Alfa-X in già da domani tra le stazioni di Sendai e Shin-Aomori. Il treno effettuerà la tratta, lunga circa 350 km, due volte alla settimana.

​Il treno, simile a una freccia, è di colore argento con due linee verdi che partono da una lettera X stilizzata dietro alla cabina di guida per continuare lungo tutti i dieci vagoni.

A partire dal 2030 questi treni circoleranno nelle zone nord-orientali delle isole Honshū e Hokkaidō.