Missile segreto killer che non esplode a disposizione di CIA e Pentagono

Il Pentagono e la CIA nel 2017 hanno utilizzato nelle operazioni militari in Libia, Siria, Iraq, Yemen e Somalia un missile segreto che non esplode, ma cade sul bersaglio e uccidendolo con le lame che "tagliano tutto sul suo cammino", ha scritto il Wall Street Journal riferendosi ad ex funzionari statunitensi anonimi.