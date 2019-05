Putin: ricordo della guerra e impresa del popolo non possono essere cancellati

Il ricordo della Grande Guerra Patriottica e l'impresa del popolo non possono essere cancellati, anche volendo; lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.

"Praticamente ogni famiglia nel nostro Paese è stata colpita dalla tragedia della guerra, è in ogni famiglia lo ricorderemo sempre", ha detto Putin sulla tv russa dopo la marcia del Reggimento Immortale.

Il capo di Stato ha sottolineato che la vittoria in questa guerra terribile è un trionfo del popolo.

"Vale molto ricordare questo trionfo, sentire un legame inscindibile con chi ha vinto. E' qualcosa di noi che non possiamo mai cancellare, anche se lo volessimo. Anche in quei Paesi dove stanno cercando di farlo sono sicuro che non ci riusciranno mai. Questa è l'anima del popolo, sarà sempre con noi", ha dichiarato.

LEGGI ANCHE: IL DISCORSO DI PUTIN ALLA PARATA DELLA VITTORIA