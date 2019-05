Summit UE rilascia dichiarazione sul futuro dell’Europa

In Romania i leader dei paesi dell’UE discutono i compiti strategici fino al 2014. I partecipanti di questo summit informale hanno approvato una dichiarazione sul futuro dell’Europa.

“Confermiamo la nostra fiducia nel fatto che insieme diventeremo più forti in questo mondo sempre più agitato e complesso (…). Difenderemo l’Europa unita da est a ovest, da nord a sud”, hanno dichiarato i leader.

I paesi dell’Unione Europea sono d’accordo sull’intenzione di “difendere i cittadini e garantirne la sicurezza”.

Nel documento si afferma che l’Europa sarà un leader mondiale responsabile.

“Continueremo a lavorare con i nostri partner in tutto il mondo per uno sviluppo basato sulle regole dell'ordine mondiale, continueremo a utilizzare al massimo le nuove possibilità commerciali e a risolvere insieme le questioni globali come la tutela dell’ambiente e la lotta con il cambiamento climatico”, si legge nel documento.

Fonti all’interno dell’UE avevano anticipato che durante il summit i leader avrebbero toccato anche il tema dell’accordo sul nucleare iraniano.