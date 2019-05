Mosca: il “Reggimento Immortale” in marcia (VIDEO)

Il corteo del Reggimento Immortale è iniziato sulla via Tverskaya all’incrocio la metro Pushkinskaya rivolto in direzione del Cremlino, riportano i corrispondenti di Sputnik.

Molti partecipanti al corteo sono giunti con i bambini vestiti in uniforme storica, e con strumenti musicali intonano canzoni degli anni di guerra. Sono in funzione delle cucine da campo. Si sono raccolte molte colonne di cittadini provenienti dalle ex Repubbliche Sovietiche, tra i quali molti kirghisi, inoltre ci sono molte bandiere dell'Azerbaijan, dell’Abcasia e di altri paesi.

Il presidente russo Vladimir Putin nel giorno della vittoria potrebbe prendere parte alla tradizionale marcia del Reggimento Immortale, ha dichiarato alla vigilia del 9 maggio il segretario stampa presidenziale Dmitry Peskov. Negli anni precedenti, il presidente ha ripetutamente preso parte al corteo, che si tiene il Giorno della Vittoria in Russia e in altri paesi.

Durante la marcia, le persone portano fotografie dei loro parenti che hanno partecipato alla Grande Guerra Patriottica. La marcia del "Reggimento Immortale" si è tenuta per la prima volta il 9 maggio 2012 a Tomsk e nel 2013 è diventato un evento tenuto in tutta la Russia.

