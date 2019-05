Deputato venezuelano dice la sua sulla nave ospedaliera mandata dagli USA

Secondo il deputato dell’Assemblea Nazionale Julio Chávez la nave ospedaliera mandata dagli USA in Venezuela è segno di doppia morale.

Il vice presidente USA Mike Pence martedì ha annunciato che in risposta alla crisi in Venezuela li Stati Uniti avrebbero inviato nella regione una nave ospedale che avrebbe “fornito assistenza medica a chi ne avesse bisogno”. Il comando meridionale delle forze armate USA ha precisato che la nave si sarebbe trattenuta nella regione per cinque mesi.

“Mandare la nave è doppia morale, è un’arma a doppio taglio, che dimostra la presunzione dell’imperialismo, in quanto se non ci fosse stato questo duro assedio economico, la situazione attuale non si sarebbe verificata”, ha detto.

Gli Stati Uniti hanno più volte imposto sanzioni contro il Venezuela toccando interi settori dell’economia, numerose aziende e privati.

In Venezuela il 21 gennaio sono iniziate le proteste di massa contro il presidente Nicolás Maduro subito dopo il suo giuramento. Juan Guaidó, il capo dell’Assemblea Nazionale, controllata dall’opposizione, si è autoproclamato presidente a interim. Diversi paesi dell’Occidente, capitanati dagli USA, hanno ufficialmente riconosciuto la sua autorità. A sua volta Maduro ha accusato Guaidó di essere una marionetta degli americani. La Russia, la Cina, la Turchia e altri paesi hanno appoggiato Maduro come legittimo presidente. Mosca ha dichiarato che lo status presidenziale di Guaidó non ha alcuna validità.