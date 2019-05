In Russia intercettato aereo a pilotaggio remoto americano (VIDEO)

Le immagini mostrano che il pilota russo si avvicina il più possibile all’aeromobile americano, modello MQ-9 Reaper.

Per ora non si sa dove sia avvenuta l’intercettazione e non sono pervenuti commenti da parte del Ministero della Difesa russo.

L’aeromobile a pilotaggio remoto MQ-9 Reaper delle forze armate aeree USA è stato progettato dalla General Atomics Aeronautical Systems. Il suo primo volo è avvenuto nel febbraio 2001.

Negli ultimi tempi le attività dei servizi di ricognizione americani presso i confini russi sono notevolmente aumentate. Solo l’anno scorso i dipartimento delle truppe radio tecniche delle forze aerospaziali russe hanno intercettato più di 980 mila aeromobili. Circa 3 mila di questi sono aerei militari stranieri, e di questi più di 100 sono aerei da ricognizione,