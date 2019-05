Ospite indesiderato a New York, Bolsonaro se ne va in Texas

Dopo aver annullato il viaggio a New York, a causa delle critiche del sindaco Bill De Blasio, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, la prossima settimana, andrà a Dallas, in Texas. Nella Grande Mela avrebbe dovuto ricevere il premio Uomo dell'anno della camera di commercio brasiliano-americana.

Secondo Pedro Costa Júnior, docente presso l'istituto privato Faculdades Rio Branco, dal punto di vista americano, questa piccola crisi indica un crescente scontro tra democratici e repubblicani alla vigilia delle elezioni.

"Le sue dichiarazioni, soprattutto quelle relative ai diritti umani al di fuori del Brasile, hanno una risonanza molto seria", ha detto Costa Junior a Sputnik, riferendosi alle dichiarazioni del presidente brasiliano sul colonnello Brillianti Ustra, Augusto Pinochet e Alfredo Stroessner.

Commentando l'opinione che Bolsonaro sia percepito come amico di Donald Trump piuttosto che come amico degli Stati Uniti, l'esperto ha sottolineato che questo riavvicinamento tra i presidenti dovrebbe essere visto con cautela, perché gli americani potrebbero votare un nuovo presidente alle prossime elezioni.

"Sarebbe quantomeno prudente costruire e considerare rapporti minimi con le élite democratiche che possono tornare alla Casa Bianca", ha osservato.

Costa Junior ha anche ricordato che gli Stati Uniti non hanno amici, quindi aspettarsi che il Brasile diventi un amico degli Stati Uniti è estremamente ingenuo.

"Va ricordato che gli Stati Uniti non hanno amici... Cioè, è una grande ingenuità della politica estera brasiliana pensare di diventare amici degli Stati Uniti... Dobbiamo pensare, prima di tutto, agli interessi brasiliani, perché è così che la politica estera funziona all'estero. Ed è di questo che dobbiamo occuparci: non di trovare amici, ma avere alleati importanti in tutte le parti del mondo e proteggere sempre i nostri interessi", ha concluso l'esperto.