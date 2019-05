Norvegia, il ministro della sanità: ognuno è libero di bere, fumare e mangiare carne

"Non sarò un mentore spirituale o dirò alla gente come dovrebbe vivere. Darò alle persone informazioni sufficienti come base per le scelte. Voglio dire che le persone devono essere libere di fumare, bere e mangiare tutta la carne che vogliono. Le autorità sono liete dare informazioni, ma le persone sono capaci di distinguere autonomamente cosa è giusto e cosa sbagliato", ha detto Listhög.

La NRK hanno una fotografia della Listhög che fuma. "Ha smesso di fumare, ma a volte fuma alle feste", recita la didascalia sotto l'immagine.

"Penso che molti fumatori siano disgustati (alla vista di foto sui pericoli del fumo sui pacchetti di sigarette).Penso che sia stupido. Anche se il fumo è una cattiva abitudine, gli adulti devono decidere da soli cosa fare", ha spiegato il ministro.

​Sylvie Listhög è una dei politici norvegesi più popolari, nota per le sue dichiarazioni ambigue in molte occasioni. Dal 2013 al 2015 è stata ministro dell'agricoltura, dal 2015 al 2018 ministro dell'immigrazione e dell'integrazione, da gennaio a marzo 2018 ministro della giustizia. È stata costretta a dimettersi a causa di un voto di sfiducia in relazione ad una dichiarazione provocatoria contro il Partito dei lavoratori.