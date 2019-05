Tutti gli ostaggi liberati a Tolosa

AGGIORNAMENTO: Tutti gli ostaggi sono stati liberati.

In precedenza è stato riferito che un uomo armato ha preso in ostaggio diverse persone in una tabaccheria vicino a Tolosa.

La figlia del negoziante è stata rilasciata. Secondo la stazione radio Europa 1, almeno altre tre donne rimangono in ostaggio.

I media riportano che il sospetto ha 17 anni.

"È in corso una operazione di polizia nell’area portuale di Blagnac. Grazie per aver evitato l'area e per aver rispettato il perimetro di sicurezza", ha scritto la polizia su Twitter.

Un testimone contattato da La Depeche ha dichiarato che si potrebbe trattatare di una rapina finita male. In questa fase è stato escluso il terrorismo.

LEGGI ANCHE: Francia: sei persone in ostaggio in tabaccheria a Tolosa