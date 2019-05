Giornalista tedesco definisce portaerei USA “bluff da centomila tonnellate”

In precedenza il Consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton ha annunciato dei piani per inviare la nave Abraham Lincoln e dei bombardieri nel Golfo Persico. Secondo lui, in questo modo Washington invia "un chiaro e inequivocabile segnale al regime iraniano secondo cui ogni attacco contro gli interessi degli Stati Uniti o dei nostri alleati verrà affrontato con una forza spietata".

Hemiker, nel suo articolo, si chiede se questo non sia un "bluff da centomila tonnellate".

"Anche se la capacità di attacco del gruppo di portaerei e dei bombardieri americani è indubitabile, tuttavia, è discutibile se le parole di Bolton faranno impressione sull'Iran. Ci sono due ragioni per questo", osserva l'autore.

Innanzitutto, ricorda Hemiker, in passato ci sono già stati casi in cui le portaerei americane "sotto l’amministrazione Trump non sono passate ai fatti dopo le parole".

© AP Photo / Alex Brandon Bolton: la Russia non deve interferire negli eventi in Venezuela

Ad esempio, nell'aprile 2017, quando il conflitto nordcoreano si è inasprito, il capo della Casa Bianca annunciò che la portaerei americana Carl Vinson sarebbe stata inviata nel Mar del Giappone. In realtà, il gruppo della portaerei navigò nella direzione opposta per prendere parte a delle manovre nell'Oceano Indiano.

Inoltre, continua il giornalista, la presenza di portaerei americane al largo delle coste dell'Iran è stata a lungo "non un’eccezione, ma la regola". Inoltre, secondo Hemiker, fa pensare molto il fatto che l’Abraham Lincoln si stava già dirigendo verso la penisola arabica.

© Sputnik . Vitaly Podvitsky Quanto vale il bluff di Bolton?

Il rappresentante del Supremo Consiglio di sicurezza nazionale iraniano Keyvan Khosravi, a sua volta, ha affermato che Teheran dubita che gli Stati Uniti, mandando una portaerei sulle coste dell'Iran, vorranno verificare le capacità delle forze armate iraniane.

Un'altra esacerbazione delle relazioni tra Iran e Stati Uniti si è verificata dopo che Washington ha dichiarato le Guardie della Rivoluzione Iraniane (pasdaran) un'organizzazione terroristica, e Teheran, in risposta, ha riconosciuto il Comando Centrale delle Forze Armate statunitensi (CENTCOM) come un'organizzazione terroristica, e gli Stati Uniti stessi come "stato sponsor del terrorismo".