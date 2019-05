Francia: sei persone in ostaggio in tabaccheria a Tolosa

Sei persone sono state prese in ostaggio a Blagnac, a nord-ovest di Tolosa, nell'Alta Garonna, in Francia, secondo l'emittente France 3.

AGGIORNAMENTO: Secondo La Depeche, l'uomo che ha preso in ostaggio delle persone a Tolosa ha aperto il fuoco contro il cordone di polizia due volte perché si allontani da lui.

Secondo quanto riferito, un uomo ha preso in ostaggio sei persone in una tabaccheria. È presumibilmente armato e sta minacciando di aprire il fuoco contro la polizia. L'uomo sta chiedendo l'ingresso di un negoziatore e avverte che sparerà a un ostaggio se il perimetro di sicurezza non resterà distante, ha riferito France 3.

"È in corso una operazione di polizia nell’area portuale di Blagnac. Grazie per aver evitato l'area e per aver rispettato il perimetro di sicurezza", ha scritto la polizia su Twitter.

Un testimone contattato da La Depeche ha dichiarato che si potrebbe trattatare di una rapina finita male. In questa fase è stato escluso il terrorismo.