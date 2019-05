Scoperti i motivi della morte prematura di milioni di persone

Il gruppo di ricercatori della North-West University hanno puntualizzato che milioni di persone solo negli Stati Uniti soffrono di insufficienza cardiaca provocata da obesità e diabete. Secondo lo studio, le malattie cardiache sono tra le principali cause di ricovero ospedaliero e morte. Questi fattori potrebbero quindi essere responsabili della riduzione dell’aspettativa di vita registrata in America negli ultimi anni.

I ricercatori hanno analizzato i dati dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sulle cause principali e secondarie della morte di circa 48 milioni di persone dal 1999 al 2017, studiando in particolare il coefficiente di mortalità per malattie cardiache di adulti tra i 35 e gli 84 anni.

Lo studio ha per la prima volta riscontrato che dal 2012 sempre più persone muoiono a causa di problemi al cuore nonostante i significativi successi raggiunti dalla medicina nella cura delle disfunzioni cardiache. Secondo i risultati sei milioni di persone soffrono di queste patologie.

Considerando l’aumento dell’età media della popolazione e il diffondersi del diabete, la situazione potrebbe peggiorare in futuro. I ricercatori sottolineano che per combattere la situazione attuale, piuttosto allarmante, è necessario concentrarsi sulla riduzione dei fattori di rischio, tra cui alta pressione arteriosa, alto livello di colesterolo e diabete.