Conte ha incontrato il premier libico Sarraj a Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro del governo di accordo di unità nazionale libico Fayez Sarraj. Tra Conte e Sarraj è in corso un colloquio.

Sarraj è in visita in Europa per ottenere sostegno al proprio esecutivo, alle prese da oltre un mese con l’offensiva militare lanciata dal generale Khalifa Haftar sulla capitale libica. Dopo l’incontro con Conte proseguirà alla volta di Berlino, Parigi e Londra.

Dopo il rovesciamento e l'omicidio di Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia è stata praticamente divisa in due parti separate. Il parlamento eletto dal popolo si trova a est, mentre a ovest, nella capitale Tripoli, il governo di consenso nazionale guidato da Fayez Sarraj legifera con il sostegno delle Nazioni Unite e dell'Unione europea. Le autorità nella parte orientale del paese operano indipendentemente da Tripoli e cooperano con l'LNA.

Fonte: Askanews