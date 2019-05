Hawaii: turista cade nel cratere di un vulcano

Il New York Times riporta l’accaduto: “Il turista, un militare di 32 anni giunto al Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii, è caduto nel cratere del vulcano attivo di Kilauea, volendo guardare il vulcano più da vicino. L’uomo ha scavalcato le barriere vicino alla terrazza panoramica, è scivolato ed è caduto volando giù per più di 20 m”.

Soccorritori e i vigili del fuoco hanno cercato il protagonista dell’incidente per nove ore per poi trovarlo in una sporgenza stretta del cratere. Hanno quindi tirato su il turista con delle funi e lo hanno mandato in ospedale.

“I visitatori non devono mai scavalcare le barriere di protezione. I pericoli maggiori sono rappresentati dal bordo della roccia, che può crollare proprio sotto ai vostri piedi. Questo può portare non solo a ferite, ma anche alla morte”, ha affermato l’ispettore capo del parco, John Broward.

Secondo quanto scritto dal New York Times, l’uomo coinvolto nell’incidente presenta ferite gravi, ma i medici sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni.

L’ultima eruzione del vulcano Kilauea era stata registrata a maggio dell’anno scorso.