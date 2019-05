Trovato jet privato scomparso in Messico: 14 vittime

I soccorritori hanno scoperto i rottami dell'aereo privato Bombardier Challenger 601: è stato confermato che il velivolo è precipitato in Messico e tutte le 14 persone a bordo sono rimaste uccise, riporta il giornale Reforma.

L'aereo è stato trovato nella zona del comune di Monclova, nello stato messicano di Coahuila; hanno perso la vita nello schianto 11 passeggeri e 3 membri dell'equipaggio, riferisce il quotidiano, con riferimento alle autorità locali.

Circula en redes imagen del accidente del avión Bombardier Challenger 601, matrícula N601VH, cerca de #Monclova, reportado como desaparecido desde el domingo y cubría la ruta Las Vegas-Monterrey. pic.twitter.com/HxNlQZfA3U — César Cepeda (@cesarmty) 6 мая 2019 г.

L'aereo era decollato da Las Vegas in direzione della città messicana di Monterrey; i passeggeri stavano ritornando in patria dopo aver visto un incontro di boxe a Las Vegas. L'ultima volta che il pilota dell'aereo ha contattato la torre di controllo, l'aereo si trovava a 280 km dalla città di Monclova, in Coahuila, ma dopo il velivolo era scomparso dai radar.