Sheremetyevo: l’equipaggio del SSJ-100 rivela i dettagli della catastrofe

Secondo quanto dice Tat’jana Kasatkina, hostess a bordo del volo, dopo il decollo l’aereo è finito in una nuvola con grandine intensa.

“In quel momento c’è stato un botto, e una specie di bagliore, come dell’elettricità. È stato tutto velocissimo”, ha raccontato.

La hostess ha spiegato che dopo il brusco atterraggio i passeggeri hanno cominciato ad alzarsi e spostarsi verso l’uscita anche se l’aereo era ancora in movimento. L’evacuazione è cominciata non appena l’aereo si è fermato completamente.

Il comandante dell’equipaggio Denis Evdokimov ha raccontato al canale TV che il lampo ha fatto interrompere il collegamento radio e i piloti hanno dovuto impostare il regime di controllo aereo d’emergenza autonomamente. “Siamo riusciti a dire qualche parola, dopodiché la linea è caduta e bisognava riconnetterla”, ha aggiunto Evdokomov.

© AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev Sheremetyevo: il Comitato Investigativo Federale rivela le principali ipotesi sulle cause

La catastrofe, avvenuta domenica sera, ha coinvolto l’aereo Sukhoi Superjet 100, che doveva eseguire un volo di linea da Mosca a Murmansk (circa 200 km a nord di Mosca). Dopo 28 minuti dal decollo l’equipaggio ha deciso di effettuare un rientro d’emergenza a Sheremetyevo.

L’aereo è riuscito ad atterrare solo al secondo tentativo per via delle condizioni meteo sfavorevoli. Durante il brusco atterraggio di emergenza si sono rotti i supporto del carrello di atterraggio e si sono incendiati i motori. Il fuoco si è successivamente espanso in tutta la parte posteriore dell’aereo.

A bordo si trovavano 78 persone, 41 delle quali sono morte.