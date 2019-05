Le città siberiane entrano nella classifica dei luoghi più estremi al mondo

Al primo posto della classifica c'è la città russa di Yakutsk, importante centro culturale, scientifico ed economico della Siberia. La sua posizione di capolista è dovuta al fatto che in inverno la temperatura scende fino ai 40 gradi sotto lo zero.

A parimerito con Yakutsk c'è il villaggio di Oymyakon, anch'esso in Siberia. A farle guadagnare il posto in classifica è stata la temperatura più bassa mai registrata nella parte abitata della Terra: meno 71,2 gradi nel 1926.

Al secondo posto della classifica, c'è ancora una città siberiana: Verkhoyansk. Il motivo è sempre la temperatura, ma stavolta non solo quella negativa. Nell'arco dell'anno a Verkhoyansk è stata registrata una differenza di temperatura di ben 106,8 gradi, passando dai meno 69,8 gradi in inverno ai più 37 gradi in estate.

Presenti nella classifica ci sono pure San Luis Rio Colorado, in Messico, dove la temperatura massima ha raggiunto i 59,5 gradi; la città mineraria di La Rinconada, in Perù, che si trova a un'altitudine di 5.099 metri sul livello del mare; Gerico e Tabgha, in Israele, come le città più basse del mondo (oltre 200 metri sotto il livello del mare); l'isola di Adak, nell'arcipelago delle Aleutine, come luogo più remoto del mondo; Hammerfest e Longyer, in Norvegia, e la piccola città di Barrow, nel nord dell'Alaska, per essere gli insediamenti umani più a Nord; Ushuaia, in Argentina, e Puerto Williams, in Cile, per essere gli insediamenti umani più a Sud.