Russia, iniziano i test delle attrezzature per il turismo suborbitale

"Abbiamo iniziato a testare la potenza dei modelli motore: sono stati prodotti e trasferiti in laboratorio", ha detto Pushkin.

La CosmoCourse ha recentemente annunciato la firma di un accordo sulla costruzione di un cosmodromo vicino a Nizhny Novgorod, che dovrà essere pronto intorno al 2023. In precedenza, ha ricevuto la licenza da Roscosmos per le attività spaziali. L'azienda sta sviluppando un razzo a stadio singolo e un veicolo spaziale a sette posti per voli fino a un'altitudine di 200.000 metri. Il volo durerà 15 minuti, di cui 5 minuti a gravità zero. Il biglietto avrà un costo di circa 200-250 mila dollari. Si prevede che il primo volo verrà effettuato nel 2025. L'azienda prevede di condurre fino a 115 lanci all'anno.

SCOPRIRNE DI PIU': Pentagono dichiara di perdere superiorità nello spazio per progressi di Russia e Cina