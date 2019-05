Israele invia i carri armati al confine con la Striscia di Gaza

"Stiamo schierando la settima brigata corazzata, che, se necessario, sarà condurrà operazioni offensive. Questa iniziativa non è dettata a rafforzare gli ordini difensivi; per quello ci sono già abbastanza truppe", ha detto Konricus.

Egli ha spiegato che l'esercito ha invitato i riservisti nella difesa aerea e nell'intelligence, ma non è pianificata una mobilitazione su larga scala. Il portavoce ha anche commentato la possibilità di negoziare un armistizio.

"Possono andare oppure no, noi non lo sappiamo, non è una nostra prerogativa. Il nostro compito è proteggere la popolazione israeliana e fare pagare ad Hamas e ai jihadisti il prezzo della loro aggressione", ha aggiunto Konricus.

Vicino ai confini della Striscia di Gaza, dove ci sono circa 40.000 militanti con diecimila missili, l'esercito israeliano di solito mantiene due brigate da duemila soldati ciascuna.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all'esercito di continuare gli attacchi contro i militanti palestinesi.