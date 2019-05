GB, il Sunday Times spiega il motivo del licenziamento del ministro Williamson

Il ministro della difesa britannico Gavin Williamson potrebbe essere stato licenziato per le sue dichiarazioni sulla malattia del premier Theresa May. Lo afferma oggi il quotidiano britannico Sunday Times.

La pubblicazione afferma che, nelle conversazioni private con i colleghi, Williamson ha detto che a causa del diabete la May non è in grado di svolgere le funzioni di primo ministro e dovrebbe dimettersi.

Il premier May è venuta a conoscenza di queste dichiarazioni alcune settimane prima che il ministro fosse licenziato. Tuttavia, lo stesso Williamson rifiuta categoricamente questa versione.

La fiducia della premier nel suo ministro è stata minata anche dal suo desiderio di inviare le truppe britanniche all'estero, per svolgere missioni che la May temeva potessero portare all'inizio di un conflitto.

Secondo il giornale, Williamson ha reagito bruscamente quando la May non gli ha permesso di inviare navi da guerra nel Mar Cinese Meridionale. Inoltre, secondo un documento del Consiglio di sicurezza nazionale, Williamson intendeva inviare le truppe britanniche anche in Zimbabwe, Nigeria, Kenya ed Egitto, per svolgere compiti di peacekeeping.

Theresa May ha licenziato il ministro Williamson, affermando di aver perso la fiducia in lui a causa della fuga di informazioni dalla riunione del Consiglio di sicurezza nazionale. Gavin Williamson era diventato ministro della difesa nel 2017. La sua nomina ha scioccato molti per il fatto che non aveva mai ricoperto incarichi ministeriali, nemmeno al livello più basso.

