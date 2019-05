Germania, vice cancelliere propone fondo per proteggere i Paesi Baltici dalla Russia

La Germania può creare un fondo speciale per la difesa dei Paesi Baltici e della Polonia dall'aggressione da parte della Russia. Lo ha dichiarato il vice-cancelliere tedesco Sigmar Gabriel in un'intervista al quodiano Svenska Dagbladet.

"Sono in corso seri cambiamenti. L'ordine mondiale, che esisteva dalla seconda guerra mondiale, era molto conveniente, specialmente per noi tedeschi. Potevamo fare i nostri affari, e il resto delle questioni erano decise dagli Stati Uniti e, in qualche misura, dai francesi. Adesso non è più così", ha detto Gabriel.

Egli ha aggiunto che il problema risiede non solo nella retorica del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha messo in discussione il quinto articolo dello statuto della NATO, secondo cui un attacco ad un paese membro è considerato un attacco a tutta l'alleanza. Washington, osserva Gabriel, cerca da tempo cercato di trasferire le sue responsabilità all'Europa.

© Sputnik . Igor Chuprin Gruppo navale NATO entra nel mar Baltico

Commentando gli appelli di Trump ad aumentare la spesa per la difesa nei paesi della NATO al due per cento del PIL, il vice cancelliere ha notato che lo scorso anno la Germania ha speso poco più dell'1,2% del PIL per la difesa.

Gabriel ha proposto di aumentare la spesa all'1,5% del PIL per modernizzare le forze armate tedesche e trasferire il restante 0,5% (oltre 20 miliardi di dollari) in un fondo speciale per "proteggere i Paesi Baltici e la Polonia dalla Russia".

Allo stesso tempo, Berlino toglierà agli Stati Uniti la parte della responsabilità per la sicurezza dei paesi dell'ex Patto di Varsavia e la loro protezione dall'aggressione russa.