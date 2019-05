Venezuela, Guaidò riconsce il fallimento del colpo di stato

Il leader dell'opposizione e autoproclamato capo dello stato ad interim Juan Guaidò, in un'intervista pubblicata oggi dal Washington Post, ha ammesso che il colpo di stato in Venezuela è fallito a causa della mancanza di sostegno da parte dell'esercito.

Guaidò sperava che Maduro si sarebbe dimesso quando i militari avrebbero cominciato a passare in massa all'opposizione. Tuttavia, questo non è accaduto. A questo proposito, il politico ammise che lui e i suoi sostenitori avevano sbagliato i calcoli.

"Forse la ragione è che abbiamo ancora bisogno di più soldati da sostenere per proteggere la costituzione", ha detto Guaidò.

Egli ha affermato di essere aperto a una proposta degli Stati Uniti di iniziare un intervento militare in Venezuela.

Rispondendo a una domanda su cosa avrebbe detto all'assistente americano alla sicurezza nazionale John Bolton, se lo avesse chiamato e avesse offerto l'intervento militare di Washington, Guaidò ha detto: "Grazie per questa opzione, apprezzeremo questa proposta e, forse, la considereremo per risolvere questa crisi. Se necessario, la approveremo”.

Il 30 aprile Juan Guaidó , circondato da persone in uniforme militare, è apparso in un video in cui esortava i militari a ribellarsi e rivoltare il presidente Nicolás Maduro. Il politico ha dichiarato che l’esercito si è schierato dalla sua parte e che è giunta “la fase finale dell’operazione Libertà”. Nel video oltre a Guaidó è apparso un altro influente politico dell’opposizione, Leopoldo Lopez , che prima si trovava in stato d’arresto e, secondo le sue stesse parole, è stato liberato dai militari.

Qualche ora dopo la pubblicazione del video messaggio di Guaidò, Maduro ha affermato di aver parlato con i comandanti di diverse unità strutturali (REDI e ZODI), che gli hanno mostrato la loro "completa fedeltà" e assicurato che resteranno fedeli al Popolo, alla Costituzione e alla Patria.

