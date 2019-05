Mostrata per la prima volta in video la cabina di pilotaggio del B-2

Il reporter di guerra Jeff Bolton è stato a bordo del bombardiere strategico subsonico statunitense Northrop Grumman B-2 Spirit e ha mostrato, per la prima volta in assoluto, la sua cabina di pilotaggio. Il video è disponibile su YouTube.

Per ovvie ragioni, l'aviazione americana è estremamente rigida riguardo la divulgazione delle immagini del bombardiere, soprattutto dei suoi interni. Un'eccezione è stata fatta per il giornaliste e reporter di guerra Jeff Bolton, che ha realizzato le riprese per un documentario in 12 episodi sulle forze nucleari strategiche statunitensi.

Il bombardiere strategico subsonico statunitense Northrop Grumman B-2 Spirit non è solo l'aereo più costoso della storia dell'aviazione, ma anche uno dei più segreti. Dotato di tecnologia stealth, questo bombardiere è progettato per penetrare le difese nemiche con una bassissima possibilità di essere individuato e abbattuto. Può essere armato sia con armi convenzionali che con quelle nucleari.

