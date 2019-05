La 25esima manifestazione dei gilet gialli

Questo sabato in Francia i manifestanti scendono in strada per la 25° settimana consecutiva. Diverse manifestazioni sono previste nella capitale francese.

Le proteste dei gilet gialli sono iniziate in Francia il 17 novembre 2018 con la richiesta di non aumentare la tassa sul carburante e il prezzo della benzina. Insoddisfatti della politica sociale delle autorità francesi, i partecipanti alle manifestazioni continuano a scendere in strada in tutto il paese, nonostante le misure adottate dalla dirigenza francese per calmare la situazione. Spesso le manifestazioni sono accompagnate da scontri e tafferugli con la polizia.

In precedenza, uno studio condotto dal servizio Opinionway ha rivelato che oltre il 70% dei francesi è insoddisfatto del lavoro del presidente.