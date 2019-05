Delegazione USA: “ci siamo innamorati della Crimea”

I membri di una delegazione americana in visita in Crimea hanno dichiarato che si sono “innamorati” della penisola. Lo ha raccontato il membro dell’Organizzazione globale contro le armi e l'energia nucleare nello spazio, Jo MacIntaer.

"Ci è piaciuta la Crimea, ce ne siamo innamorati. Le informazioni che riceviamo dalla stampa nel nostro paese non riflettono la realtà che abbiamo visto", cita le sue parole Sputnik.

Ha anche detto che i membri della delegazione sono sorpresi dalla politica "piuttosto radicale" degli Stati Uniti nei confronti della Crimea.

"Non vedo alcuna ragione per cui il mio governo non possa essere un buon amico della Crimea e della Russia", ha sottolineato MacIntaer.

Crede che le sanzioni e le provocazioni militari degli Stati Uniti contro la Crimea siano "irresponsabili e senza significato".

In precedenza, il quotidiano Izvestia ha riferito che rappresentanti di 89 paesi hanno preso parte al Forum di Yalta in Crimea.