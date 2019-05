Hawaii, uomo sopravvive a caduta nella caldera di un vulcano

Mercoledì scorso un visitatore dell’Hawaii Volcanoes National Park è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato per diverse decine di metri all'interno della caldera del vulcano Kilauea. Lo riporta oggi l'Hawaii News Now.

Ben Hayes, portavoce del National Park Service, ha raccontato che l'uomo nel tentativo di trovare una visuale migliore, ha scavalcato una ringhiera di protezione e, perdendo l'appoggio, è caduto nella caldera, schiantandosi su una sporgenza dopo un volo di 21 metri.

I soccorsi sono stati tempesti. L'operazione di recupero si è conclusa in circa un’ora. L’uomo, 32 anni, soldato dell’esercito statunitense, è stato trasportato in elicottero all’Hilo Medical Center, dove è stato curato per le ferite riportate e successivamente dichiarato in condizioni stabili.

Il Kilauea è uno dei vulcani più attivi sulla Terra. A maggio del 2018, a causa della sua eruzione, sono state evacuate circa 10.000 persone e oltre 700 case sono state distrutte.