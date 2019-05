Novità per i soldati USA: lenti a contatto per la realtà aumentata

L’agenzia governativa DARPA ha manifestato il proprio interesse per un’invenzione francese: le prime lenti contatto al mondo a generare nell’occhio la realtà aumentata.

La Defense Advanced Research Projects Agency del Ministero USA della Difesa si è interessata alla creazione di alcuni ingegneri francesi: lenti a contatto per la realtà aumentata. Il dispositivo non solo permette di migliorare la vista, ma trasmette anche informazioni visive attraverso una rete wireless.

La lente è il primo dispositivo di questo genere a cui è stato integrato un sistema autonomo di alimentazione di piccolissime dimensioni. I creatori di IMT Atlantique confermano che una carica è sufficiente per alcune ore di lavoro a pieno regime.

Sebbene inizialmente le lenti fossero state pensate per essere impiegate nei settori della medicina e dell’industria, hanno suscitato l’interesse della DARPA.

© Sputnik . Maksim Blinov La Cina creerà dispositivi per regolare il clima a comando

Già da più di 10 anni i militari tentano di creare un dispositivo altamente tecnologico e compatto per la realtà aumentata. Ad esempio, nel 2012 la società americana Innovega con il sostegno della DARPA ha avviato i lavori per la produzione di lenti a contatto in grado di proiettare un’immagine migliorata e aumentata sulla superficie interna di occhiali tradizionali. Tre anni dopo i ricercatori svizzeri hanno presentato un progetto finanziato dai militari americani di una lente a contatto con zoom integrato.

TI POTREBBE INTERESSARE: In Cina introdotta la tecnologia per controllare attenzione di alunni

Tutte queste iniziative hanno rappresentato la base per lo sviluppo delle tecnologie di realtà aumentata che sempre di più vengono impiegate dall’esercito USA. Fino ad ora si trattava nella maggior parte dei casi di occhiali altamente tecnologici. Ancora non è noto quando i militari si doteranno di queste futuristiche lenti a contatto.

La società Microsoft ha presentato un modello militare dell’elmetto per la realtà aumentata HoloLens. Il dispositivo permette di incrementare il grado di connessione tra soldati e ufficiali, nonché di orientarsi meglio nello spazio. Microsoft, inoltre, conferma che HoloLens contribuirà a ridurre le perdite di civili. Ma questo non convince chi critica la società di collaborare con i militari.