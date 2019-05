Federazione Internazionale Giornalisti: maggior parte uccisioni di giornalisti restano impunite

Il World Press Freedom Day si celebra ogni anno il 3 maggio dal 1994.

"Quando parliamo di libertà di stampa, ovviamente, sono molto preoccupato per la continua impunità degli assassini di giornalisti nel mondo: nove su dieci uccisioni di giornalisti restano impunite, per questo motivo l'IFJ sta facendo pressione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per adottare la convenzione sull'indipendenza e la sicurezza dei giornalisti e dei lavoratori dei media, che ha sviluppato autonomamente ed è supportata da molte organizzazioni dei media e da federazioni sindacali", ha dichiarato Lerut a Sputnik.

Secondo lui, "troppi paesi del mondo non rispettano la libertà di stampa o la limitano con il pretesto di combattere il terrorismo o le fake news".

"Inoltre, la lotta per condizioni di lavoro dignitose e indipendenza dai proprietari dei media rimane il compito principale dell'IFJ, in quanto sempre più media appartengono a grandi gruppi industriali, che li vedono non come componenti della democrazia, ma come strumenti di propaganda o pubblicità, mentre sempre più utenti di Internet sono alla ricerca di informazioni gratuite, dimenticando che informazioni affidabili richiedono lavoro e hanno il loro prezzo", ha detto il capo dell'IFJ.