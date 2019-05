Messico: trovata morta ex vincitrice Miss Uruguay 2006

L’ex-vincitrice del concorso Miss Uruguay nel 2006, Fatimih Davila è stato trovata morta giovedì in un hotel nella capitale messicana, secondo il portale Universal.

Secondo i dati preliminari, il corpo di una donna di 31 anni è stato trovato nel bagno dell'hotel. Le cause di morte non sono specificate.

L'ufficio del procuratore a Città del Messico ha confermato ufficialmente finora solo il fatto della scoperta della donna straniera morta, senza specificare la sua cittadinanza o il suo cognome.

All'inizio del 2018, nel sobborgo della capitale messicana Ekatepeke, è stato trovato il corpo di un'altra modella straniera con tracce di torture. La faccia della ragazza era completamente sfigurata dall'acido. Era venezuelana per nazionalità e lavorava come escort. Nel dicembre 2017, una ragazza argentina è stata uccisa a Città del Messico. Il suo corpo è stato trovato in uno degli alberghi con ferite da arma da taglio.

Prima di questo, un'altra modella straniero è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nello stato di Nuevo Leon. La cittadina venezuelana è stata uccisa dopo aver lasciato una discoteca nella città di San Pedro. Secondo la polizia locale, la ragazza di 27 anni è stata uccisa in macchina in presenza della sua compagna, che, nonostante gli infortuni, è sopravvissuta.