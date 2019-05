Scienziati: plastica biodegradabile non risolve il problema dell'inquinamento

La rinuncia all'uso eccessivo della plastica a favore di materiali naturali è un scelta nobile, che in futuro avrà un impatto significativo sull'ecologia del nostro pianeta. Tuttavia, nuovi studi mettono in dubbio che i prodotti per produrre la plastica biodegradabile siano davvero "ecologici".

I ricercatori hanno scoperto che i contenitori e le buste etichettati come "plastica biodegradabile" mantengono ancora la loro integrità strutturale anche dopo aver trascorso tre anni nel terreno. In altre parole, se tale materiale si decompone, lo fa molto più lentamente di quanto ci si potrebbe aspettare.

La questione sollevata da una ricerca dell'Università di Plymouth nel Regno Unito è molto semplice: possiamo chiamare materiali ecocompatibili quelli che rimangono nell'ambiente in una forma praticamente intatta, anche dopo diversi anni di riciclaggio? Se la plastica inquina l'ambiente per così tanto tempo, allora, in realtà, è spazzatura ordinaria, che deve essere gestita molto più radicalmente.

Il team ha testato un totale di cinque diversi tipi di sacchetti di plastica ampiamente disponibili nei negozi del Regno Unito: due tipi di buste oxo-biodegradabili, una classica busta biodegradabile, un sacchetto biodegradabile classico e una normale busta di plastica ad alta densità.

La plastica osso-biodegradabile si distingue per il fatto che viene relativamente rapidamente suddivisa in frammenti, ma che allo stesso tempo lascia microplastiche, a differenza degli analoghi "classici" biodegradabili che scompaiono completamente. Le plastiche biodegradabili sono un sottoinsieme separato di materiali appositamente progettati per la distruzione più rapida possibile.

Tutti e cinque i tipi di plastica sono stati testati all'aria aperta, immersi nel terreno e immersi nell'oceano. I ricercatori hanno misurato la perdita di superficie e distruzione nel tempo, così come la resistenza alle lacerazioni, la struttura superficiale e la struttura chimica.

I risultati del lavoro sono stati contrastanti. All'aperto, tutti i sacchetti si sono decomposti in frammenti in soli nove mesi. Ma a quelli che erano immersi nel terreno e nell'acqua salata, non è successo quasi nulla. La plastica compostabile si è mostrata la migliore, che si è decomposta in acqua in tre mesi e in parte si è disintegrata nel terreno, anche se, dopo 27 mesi di test, gli scienziati hanno trovato alcuni frammenti di questo materiale.

Tuttavia, nessuno dei sacchetti è scomparso completamente con qualsiasi mezzo: tutti hanno lasciato una traccia dietro di loro. In risposta, un rappresentante di Vegware, un produttore di imballaggi compostabili, ha dichiarato al Guardian che "è importante comprendere la differenza tra termini compostabili, biodegradabili e osso-biodegradabili... i materiali compostabili possono decomporsi in cinque condizioni chiave: microbi, ossigeno, umidità, calore e tempo."

Richard Thompson, uno dei ricercatori, ha osservato che, in pratica, nessuno dei materiali testati presenta vantaggi affidabili e significativi per l'ambiente marino. Queste sono conclusioni deludenti, dal momento che la campagna per combattere l'inquinamento della plastica è di fatto diventata una reazione pubblica ai danni provocati dai rifiuti non degradabili sulla fauna marina.