Pentagono: morti 120 civili nel 2018 nel corso delle operazioni militari USA

La relazione, preparato dal dipartimento della difesa degli Stati Uniti su richiesta del Congresso, afferma che 42 civili sono stati uccisi in Iraq e in Siria, 76 in Afghanistan e altri 2 in Somalia. Altri 65 civili, negli stessi paesi, sono rimasti. Il documento afferma che il dipartimento non è in possesso di informazioni attendibili riguardo le vittime civili in Libia e Yemen.

"Tutte le operazioni del dipartimento della difesa degli Stati Uniti nel 2018 sono state condotte in conformità con la legge, compresa la legge sulla protezione dei civili dalla guerra", si legge nella relazione.