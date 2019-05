Regno Unito, assolto pensionato che ha accoltellato e ucciso un ladro

Il tribunale di Londra ha assolto dall'accusa di omicidio Osborne Brooks, 78 anni, che ha colpito a morte, con un coltello da cucina, il 37enne Henry Vincent, un malintenzionato che si era introdotto in casa sua e lo aveva aggredito.

Lo scorso 4 aprile Richard Osborne Brooks sorprese due ladri in casa sua. Fuggito dall'aggressione dei due malviventi, Brooks ha raggiunto la cucina, dove, afferrato un coltello, ha colpito uno degli aggressori, Henry Vincent. Questi sarebbe morto più tardi, dopo essere fuggito, per la ferita al torace. Brooks fu, quindi, arrestato per omicidio.

Oggi il coroner del distretto londinese di Southwark, Andrew Harris, ha assolto Brooks, stabilendo che si trattava di legittima difesa.

"Vincent, armato di un cacciavite, si scaglio contro il proprietario della casa, che in quel momento brandiva un coltello da cucina, con il risultato che questo finì per colpirlo al torace... Il proprietario, spaventato, affermò di aver agito per legittima difesa", si legge nel verdetto del coroner.