Candidato all'Eurocommissione: l'UE spende per la difesa più della Russia

L'Europa spende per la difesa tre volte più della Russia, ma non ha la stessa efficienza. Lo ha dichiarato oggi il politico belga Guy Verhofstadt, uno dei candidati alla carica di presidente della Commissione europea.

"Penso che il più grande spreco di denaro nell'UE sia il modo in cui è organizzata la sfera militare. Spendiamo quasi la metà degli Stati Uniti spendono e tre più della Russia", ha detto Verhofstadt durante un dibattito sulle elezioni di fine maggio.

Egli ha inoltre espresso forti dubbi sull'efficacia delle azioni europee nel settore militare.

"Penso che dovremmo concentrarci sull'esercito europeo; sono convinto che sia fattibili. Facciamolo invece di pensare che Trump ci aiuterà sempre", ha aggiunto Verhofstadt.

Il politico ha ricordato che nell'UE ci sono dei gruppi militari, che non sono altro che “un pezzo di carta nell'ufficio della signora Federica Mogherini” e completamente inutilizzati.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha precedentemente proposto la creazione di un esercito europeo, indipendente dagli Stati Uniti, anche per garantire la sicurezza informatica. L'idea è stata sostenuta dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. Da parte sua, il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini, ha dichiarato che l'UE non è interessata ad un esercito europeo e non intende competere con la NATO.