La RAF inizia a pattugliare lo spazio aereo dei Paesi Baltici

Durante la cerimonia, tenutasi oggi presso la base aerea di Emari, quattro caccia Eurofighter Typhoon della Royal Air Force i caccia dell'aeronautica militare tedesca, responsabile del pattugliamento dei cieli dei Paesi Baltici dall'agosto dello scorso anno.

"La partecipazione dei paesi membri della NATO nella missione di protezione dello spazio aereo dei Paesi Baltici dimostra che il loro impegni nei confronti degli altri paesi membri non si limita ad una firma su un pezzo di carta", ha detto il comandante delle forze di difesa estoni, generale Martin Herem.

Dal 2004, anno in cui sono diventati membri della NATO, i Paesi Baltici possono contare sulla protezione del loro spazio aereo sull'aviazione degli alleati, che si danno il cambio a rotazione. Gli aerei della NATO sono presenti nelle basi aeree di Ämari, in Estonia, e di Zokniai, in Lituania.