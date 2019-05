Possibile incontro tra Lavrov e Pompeo la prossima settimana

"Lavrov... ci sarà, mi aspetto che il segretario di stato abbia questa opportunità... di incontrarsi e discutere una serie di questioni... Penso che il Venezuela farà parte di questa discussione", ha detto il portavoce.

Ieri Pompeo e Lavrov hanno tenuto un colloquio telefonico. Il segretario di stato americano ha invitato la Russia a non interferire negli eventi in Venezuela. Il ministro russo, a sua volta, ha affermato che l'intervento degli Stati Uniti nella situazione venezuelana potrebbe avere gravi conseguenze. Malgrado le loro posizioni rimangano in contrasto, Pompeo e Lavrov hanno concordato di mantenere in contatti riguardo la questione Venezuela.

In precedenza Pompeo ha dichiarato che gli Stati Uniti faranno tutto il possibile per garantire la sicurezza al leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidó.

Ieri il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidó aveva annunciato l'inizio della fase finale dell'operazione Libertà, diretta a rovesciare il legittimo presidente del Paese Nicolas Maduro, mediante una rivolta dell'esercito. Il leader dell'opposizione è stato sostenuto dalle autorità statunitensi.

Sullo sfondo della dichiarazione di Guaidó, i suoi sostenitori hanno organizzato una rivolta a Caracas nel distretto Chacao. Per disperderli le forze dell'ordine hanno usato i gas lacrimogeni. A seguito degli scontri, secondo gli ultimi dati, 69 persone sono rimaste ferite.

Il 21 gennaio sono iniziate proteste di massa in Venezuela contro l'attuale presidente del paese, Nicolas Maduro. Il 23 gennaio, il capo dell'Assemblea nazionale di opposizione, Juan Guaidó, si è proclamato l'attuale presidente del Venezuela, ed è stato immediatamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da un certo numero di paesi dell'America Latina.