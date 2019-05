Le parti del conflitto interno in Sud Sudan si incontreranno nella capitale etiope di Addis Abeba giovedì e venerdì. Durante l’incontro, le parti prevedono di discutere lo stato di attuazione dell’accordo di pace e il modo per portarlo avanti.

L’incontro è convocato dall’Autorità intergovernativa per lo sviluppo, un blocco commerciale dell’Africa orientale con otto membri. Il presidente sud-sudanese Salva Kiir non si recherà in Etiopia, il governo del paese sarà rappresentato da una squadra di negoziatori. Tuttavia, il leader dell’opposizione Riek Machar si è impegnato a partecipare alla riunione.