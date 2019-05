Wikileaks condanna la sentenza Assange

La sentenza ha indignato i sostenitori di Assange nell'aula del tribunale e fuori dall’edificio. Hanno definito la decisione del giudice una vergogna.

Ricordiamo, un tribunale britannico ha condannato il fondatore di WikiLeaks a 50 settimane di carcere per aver violato le condizioni di rilascio su cauzione. Questa è quasi la pena massima per un simile reato. Tuttavia, Assange può contare sul rilascio anticipato dopo aver scontato metà del termine e se durante questo periodo non commetterà alcun reato.