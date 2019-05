Gruppo navale NATO entra nel mar Baltico

La fregata danese scorta un gruppo di dragamine di Paesi Bassi, Belgio, Norvegia e Germania.

Come risulta dai dati del servizio MarineTraffic, il raggruppamento nella notte di mercoledì è passato attraverso lo stretto di Öresund. Attualmente, le navi si trovano sull'isola danese di Bornholm.

Il 18 aprile, il cacciatorpediniere americano Gravely, a capo del gruppo di navi della NATO, nonché i combattenti navali polacchi Pulaski, la marina turca Gekova e la marina spagnola Juan de Borbon sono entrati nel Mar Baltico.

Le loro azioni vengono monitorate dall'esercito russo, organizzato in gruppi di attacco navale dotati di sistemi missilistici costieri Bal e Bastion, così come da aerei militari.

In precedenza, il capo dello stato maggiore delle forze armate della Russia, Valery Gerasimov, ha invitato la NATO a fermare l'attività militare ai suoi confini per ridurre le tensioni. Bruxelles si è limitata facendo riferimento alla sezione specializzata del sito web dell’Alleanza sui “cinque miti russi principali”, in cui vengono discussi argomenti relativi allo spiegamento di forze lungo i confini russi.