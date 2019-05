Russia, pubblicato il video del lancio dei missili antinave Uran

Il ministero della difesa russo oggi ha diffuso in rete il video del lancio dei missili antinave Uran dalla corvetta Stoyky durante un'esercitazione milirare nel Mar Baltico.

L'equipaggio della corvetta ha colpito con successo un bersaglio di superficie alla deriva con due missili da crociera Uran a 30 chilometri di distanza.

La corvetta Stoyky è stata consegnata alla marina militare russa nell'estate 2014. Le sue principali armi offensive sono il sistema missilistico anti-nave Uran, progettato per distruggere le navi ad alta velocità sia di giorno che di notte, in qualsiasi condizione meteorologica, nonché in presenza di contromisure elettroniche e antimissile.