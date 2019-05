Venezuela, Pompeo: gli USA garantiranno la sicurezza a Guaidó

Gli Stati Uniti faranno tutto il possibile per garantire la sicurezza al leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidó. Lo ha dichiarato oggi il segretario di stato americano Mike Pompeo in un'intervista a Fox Business.

"Faremo tutto quanto è in nostro potere per garantire che non sia arrecato alcun danno ai leader che scelgono la strada giusta, che si orientano verso la democrazia. Juan Guaidò, senza dubbio, sarà al centro di questo", ha detto Pompeo.

Egli ha sottolineato di essere disposto a “rischiare la propria vita” per proteggere Guaidó.

Allo stesso tempo, il Pompeo ha rifiutato di rivelare in quale modo gli Stati Uniti intendono garantire la sicurezza a Guaidó in Venezuela, e ha ribadito che Washington e i suoi alleati sono pronti a reagire prontamente nel caso in cui Guaidò dovesse trovarsi in pericolo.

In precedenza, Pompeo ha detto che i lanciamissili russi non ostacoleranno l'intervento militare USA in Venezuela.

Ieri il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidó aveva annunciato l'inizio della fase finale dell'operazione Libertà, diretta a rovesciare il legittimo presidente del Paese Nicolas Maduro, mediante una rivolta dell'esercito. Il leader dell'opposizione è stato sostenuto dalle autorità statunitensi.

Sullo sfondo della dichiarazione di Guaidó, i suoi sostenitori hanno organizzato una rivolta a Caracas nel distretto Chacao. Per disperderli le forze dell'ordine hanno usato i gas lacrimogeni. A seguito degli scontri, secondo gli ultimi dati, 69 persone sono rimaste ferite.

Il 21 gennaio sono iniziate proteste di massa in Venezuela contro l'attuale presidente del paese, Nicolas Maduro. Il 23 gennaio, il capo dell'Assemblea nazionale di opposizione, Juan Guaidó, si è proclamato l'attuale presidente del Venezuela, ed è stato immediatamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da un certo numero di paesi dell'America Latina.