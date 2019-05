Gli USA utilizzano per la prima volta gli F-35 in un raid aereo (FOTO)

La United States Air Force ha impiegato, per la prima volta, due caccia F-35 di quinta generazione in un raid aereo in Iraq, nell'ambito dell'operazione Inherent Resolve. Lo ha fatto sapere oggi il comando centrale della USAF attraverso Twitter.

I due F-35 hanno bombardato una rete di tunnel a Hamrin, utilizzati dai militanti dell'ISIS per immagazzinare e trasferire armi.

​I caccia sono arrivati negli Emirati Arabi Uniti da una base militare dello Utah, dopo uno scalo alla base aerea di Moron, in Spagna.

L'F-35 è un caccia statunitense di quinta generazione. La sua produzione è iniziata nel 2006 ed è entrato in servizio per la prima volta nel 2012. Esistono tre versioni di caccia: una variante a decollo e atterraggio convenzionale, una variante a decollo corto e atterraggio verticale per le portaerei di dimensioni ridotte, e una variante per l'uso su portaerei convenzionali dotate di catapulte.