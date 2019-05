I britannici commentano il concorso fotografico "La bellezza nella Guardia russa"

Molti lettori hanno apprezzato la bellezza dei concorrenti.

"L'altro giorno ho provato a ricordare il nome di una cecchina russa che ha ucciso più di 200 nazisti durante la seconda guerra mondiale: queste donne sono belle, pericolose, esotiche. Sono sicuro che Vladimir Putin le rispetta e si fida di loro", ha scritto Daganflyer.

"Sembrano di gran lunga migliori delle loro colleghe britanniche sovrappeso", sostiene Malthus.

"Le donne russe dominano il mondo della bellezza europea. Polacche e ungheresi seguono a ruota", afferma Erica67.

"Russia... Lì gli uomini sono ancora uomini e le donne sono donne", osserva Prima Vera.

Caelestis ha ricordato che le donne russe sono famose per la loro bellezza, e ha anche osservato che, a giudicare dalla concorrenza, in Russia "tutto non è così male".

La vincitrice del concorso fotografico "La bellezza nella Guardia russa" è Anna Khramtsova, agente della polizia di Ekaterinburg, totalizzando 57.000 voti. Le foto delle dodici finaliste saranno usate per il calendario 2020 della Guardi russa.